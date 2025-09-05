В югорском поселке Белый Яр в День знаний открыли новый корпус школы

На территории учреждения появились физкультурно-спортивная зона, полоса препятствий и зона отдыха. На пространстве сделали комплексную спортивную площадку для проведения учебных сборов и для подвижных игр. В самой школе есть несколько спортивных залов, тренажерный зал и бассейн. Помимо этого, на базе заведения открыли районный центр патриотического воспитания «Наследие». С вводом корпуса все ученики Белого Яра перешли на обучение в одну смену.