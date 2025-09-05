В югорском поселке Белый Яр в День знаний открыли новый корпус школы

Новый корпус школы № 3 открыли 1 сентября в поселке городского типа Белый Яр Сургутского района Югры. В учреждении создали условия для комфортного и эффективного обучения детей в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации района.
Корпус принял 1100 учеников, из которых 89 — первоклассники. В школе есть кабинеты и лаборатории, оборудованные современной техникой. Это позволяет сделать упор на профильное обучение, развитие математического и технического направлений. Например, кабинет труда (технологии) состоит из столярной и слесарной мастерских. Также школа включила в программу технологии дополнительный модуль «автоматизированные системы». Еще в учреждении появилось новое направление — «медицинская информатика». В отдельных классах планируется внедрение программы центра «Сириус» и углубленное изучение гуманитарных предметов.
На территории учреждения появились физкультурно-спортивная зона, полоса препятствий и зона отдыха. На пространстве сделали комплексную спортивную площадку для проведения учебных сборов и для подвижных игр. В самой школе есть несколько спортивных залов, тренажерный зал и бассейн. Помимо этого, на базе заведения открыли районный центр патриотического воспитания «Наследие». С вводом корпуса все ученики Белого Яра перешли на обучение в одну смену.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.