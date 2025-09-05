В Петербурге создадут музей памяти жертв теракта в Беслане

«Трагедия в Беслане потрясла всю страну и весь мир. Особый отклик она вызвала в нашем городе, пережившем беспримерную вражескую осаду. Петербуржцы тотчас протянули руку помощи людям, потерявшим родных и близких. Некоторые ребята продолжили учёбу в петербургских вузах, для многих Северная столица стала вторым домом. Наш долг перед погибшими — помнить о тех страшных событиях и не допустить их повторения. Музейная экспозиция расскажет о нашем единстве перед лицом большой беды, о мужестве павших, о героизме бойцов спецназа, о поддержке, которую нашли в Петербурге жители Беслана», — сказал Беглов.