В связи с работами на инженерных коммуникациях в Уфе перекрыли две улицы

В Уфе продлили сроки ограничения движения транспорта в историческом центре города и Демском районе. Ограничения, как сообщает пресс-служба городской администрации, связаны с работами на инженерных коммуникациях.
До 10 октября будет полностью закрыт участок улицы Гафури между домами № 21 и № 29. Также до 15 октября поэтапно будет перекрываться переулок Павлика Морозова: сначала участок от дома № 2 до Новороссийской, затем от Новороссийской до дома № 51 по Станционной.
