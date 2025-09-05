Ричмонд
В связи с работами на инженерных коммуникациях в Уфе перекрыли две улицы

В Уфе продлили ограничения на улице Гафури и переулке Павлика Морозова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продлили сроки ограничения движения транспорта в историческом центре города и Демском районе. Ограничения, как сообщает пресс-служба городской администрации, связаны с работами на инженерных коммуникациях.

До 10 октября будет полностью закрыт участок улицы Гафури между домами № 21 и № 29. Также до 15 октября поэтапно будет перекрываться переулок Павлика Морозова: сначала участок от дома № 2 до Новороссийской, затем от Новороссийской до дома № 51 по Станционной.

