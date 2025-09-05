Ричмонд
В Перми отремонтировали по нацпроекту еще две улицы

В Мотовилихинском районе Перми завершен ремонт бульвара Гагарина и Уинской. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как рассказали в минтрансе Прикамья, в этом году бульвар Гагарина привели в порядок на участке от площади Дружбы до Южной дамбы. На участке длиной 2,1 км заменили покрытие проезжей части и частично бортовой камень.

Улицу Уинскую в микрорайоне Садовый отремонтировали на участке длиной 600 м от ул. Макаренко до ул. Юрша. Здесь применили новые технологии: участок сканировали при помощи 3D-техники, по результатам сканирования фрезеровали поверхность и проводили ремонт. На Уинской обновлена проезжая часть, заменен бортовой камень, локально отремонтированы тротуары. В завершение работ подрядчик установил новые дорожные знаки и нанес разметку термопластиком.