В Перми отремонтировали по нацпроекту еще две улицы

Улицу Уинскую в микрорайоне Садовый отремонтировали на участке длиной 600 м от ул. Макаренко до ул. Юрша. Здесь применили новые технологии: участок сканировали при помощи 3D-техники, по результатам сканирования фрезеровали поверхность и проводили ремонт. На Уинской обновлена проезжая часть, заменен бортовой камень, локально отремонтированы тротуары. В завершение работ подрядчик установил новые дорожные знаки и нанес разметку термопластиком.