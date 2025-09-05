Названо неожиданное последствие привычки добавлять соль в еду

Исследователь подчеркнул, что избыточное потребление соли не является главным фактором глухоты. По его словам, чаще всего слух портится с возрастом. Однако он отметил, что обилие соли в рационе способно спровоцировать гипертонию и сосудистые нарушения, то есть состояния, напрямую связанные с ухудшением слуха.