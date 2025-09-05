Ричмонд
Главные новости недели с 1 по 5 сентября 2025 года

Итоги недели с 1 по 5 сентября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели 1 по 5 сентября 2025 года.

Путин подвел итоги визита в Китай

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией, на которой рассказал о позитивном результате переговоров на ШОС, пригласил Зеленского в Москву и отметил, что все группировки ВС РФ успешно наступают на всех направлениях.

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

За неделю с 30 августа по 5 сентября Российская армия взяла под контроль села Федоровка, Марково и Камышеваху в ДНР, а также Новоселовку в Днепропетровской области.

Президент РФ выступил на пленарной сессии ВЭФ-2025

12

В ходе выступления Владимир Путин обсудил вопросы экономического развития, укрепления международного сотрудничества и обеспечения национальной безопасности. Российский лидер подчеркнул необходимость реализации стратегических проектов.

Китай объявил о введении пробного безвизового режима для россиян

Источник: Theodor Lundqvist/CC0

С 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом до 30 дней. Об этом сообщили в МИД КНР.

Умер Джорджо Армани

Источник: AP 2024

Итальянскому модельеру и предпринимателю был 91 год. Он основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти.

