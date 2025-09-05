Главные новости недели с 1 по 5 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели 1 по 5 сентября 2025 года.
Путин подвел итоги визита в Китай
Президент России Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией, на которой рассказал о позитивном результате переговоров на ШОС, пригласил Зеленского в Москву и отметил, что все группировки ВС РФ успешно наступают на всех направлениях.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта
За неделю с 30 августа по 5 сентября Российская армия взяла под контроль села Федоровка, Марково и Камышеваху в ДНР, а также Новоселовку в Днепропетровской области.
Президент РФ выступил на пленарной сессии ВЭФ-2025
В ходе выступления Владимир Путин обсудил вопросы экономического развития, укрепления международного сотрудничества и обеспечения национальной безопасности. Российский лидер подчеркнул необходимость реализации стратегических проектов.
Китай объявил о введении пробного безвизового режима для россиян
Умер Джорджо Армани
Итальянскому модельеру и предпринимателю был 91 год. Он основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти.