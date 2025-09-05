В Госдуме обсудили перспективу замены врачей искусственным интеллектом

В Госдуме высказались о возможности замены врачей искусственным интеллектом.
Депутат Татьяна Соломатина предположила, что в будущем ИИ может научиться самостоятельно ставить диагнозы. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что на данный момент нейросети могут лишь оказывать помощь медицинским специалистам.
Соломатина отметила, что искусственный интеллект уже активно применяется в различных областях, таких как анализ рентгеновских снимков, скрининговые исследования и обработка данных томографии. Однако она подчеркнула, что окончательный диагноз все еще может поставить только врач. Депутат выразила надежду, что в будущем ИИ сможет выполнять эту функцию, но в настоящее время это невозможно, и искусственный интеллект используется исключительно как вспомогательный инструмент для специалистов.