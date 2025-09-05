В Госдуме обсудили перспективу замены врачей искусственным интеллектом

Соломатина отметила, что искусственный интеллект уже активно применяется в различных областях, таких как анализ рентгеновских снимков, скрининговые исследования и обработка данных томографии. Однако она подчеркнула, что окончательный диагноз все еще может поставить только врач. Депутат выразила надежду, что в будущем ИИ сможет выполнять эту функцию, но в настоящее время это невозможно, и искусственный интеллект используется исключительно как вспомогательный инструмент для специалистов.