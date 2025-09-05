Ричмонд
На Байкале 6 и 7 сентября синоптики прогнозируют порывы ветра до 33−38 м/с

В акватории озера воздух прогреется до +9…+14 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

6 и 7 сентября на Байкале синоптики прогнозируют порывы северо-западного ветра до 33−38 м/с. Как сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на УГМС, сильный ветер ожидается по северной и средней части озера.

— 6 сентября в северо-восточных районах местами ожидаются сильные дожди, а в воскресенье в Мамско-Чуйском районе сохранится высокая пожароопасность лесов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Иркутской области в субботу будет переменная облачность, местами дожди, ночью в горах пройдет мокрый снег. Ветер будет дуть с запада с порывами до 10−14 м/с. Температура ночью составит +2…+7 градусов, возможны заморозки, днем воздух прогреется до +10…+15.

Тепла не будет и на Байкале, помимо сильного ветра столбик термометра поднимется лишь до +9…+14 градусов.

Также КП-Иркутск рассказала, что в регионе ожидаются заморозки до −3 градусов.