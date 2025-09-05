Осенний полив дачных растений: рекомендации эксперта для защиты от зимних морозов

Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что осенний полив садовых растений следует начинать после опадения листьев, но до установления устойчивых морозов.
Он отметил, что такая процедура поможет корневой системе растений накопить необходимый запас влаги перед зимним периодом.
Чаплин подчеркнул NEWS.ru, что особенно важно проводить влагозарядковый полив для деревьев и кустарников, так как насыщенные водой растения лучше переносят зимние морозы и перепады температур. Он добавил, что осенний полив необходимо осуществлять в указанные сроки, чтобы предотвратить зимнее усыхание и защитить деревья от повреждений.
Кроме того, парламентарий отметил, что осенью следует продолжать поливать газон, но с меньшей интенсивностью по сравнению с летом. Он также сообщил, что последнюю стрижку травы рекомендуется проводить в конце октября, оставляя высоту газона в пределах пяти — семи сантиметров.
Что касается многолетников, то после их обрезки Чаплин рекомендовал замульчировать растения компостом. Это обеспечит питание и защитит корни от морозов.