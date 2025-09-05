Губкинский полумарафон собрал 1500 участников со всей Белгородской области

Полумарафон прошел 23 августа в Губкине Белгородской области и объединил более 1500 профессиональных спортсменов и любителей бега из разных городов региона. Это соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Масштабное спортивное мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральные улицы города на один день превратились в большую беговую трассу. Для участников всех возрастов и уровня подготовки были подготовлены различные дистанции: от 50 м для самых маленьких спортсменов до полумарафонской дистанции в 21,1 км. Также в программу вошли забеги на 200, 400, 800 м, 1, 5 и 10 км. Отдельной дисциплиной стала северная ходьба на 5 км.
Особое внимание было уделено созданию праздничной и безопасной атмосферы. Движение транспорта на время проведения мероприятия было перекрыто, за порядком и здоровьем участников следили сотрудники полиции и медицинские работники. На протяжении всего маршрута бегунов поддерживали волонтеры и болельщики. Каждый финишер получил памятную медаль, а победителей в своих категориях наградили дипломами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.