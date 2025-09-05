Губкинский полумарафон собрал 1500 участников со всей Белгородской области

Масштабное спортивное мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральные улицы города на один день превратились в большую беговую трассу. Для участников всех возрастов и уровня подготовки были подготовлены различные дистанции: от 50 м для самых маленьких спортсменов до полумарафонской дистанции в 21,1 км. Также в программу вошли забеги на 200, 400, 800 м, 1, 5 и 10 км. Отдельной дисциплиной стала северная ходьба на 5 км.