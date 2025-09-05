Ричмонд
В Ростовской области началась массовая вакцинация от гриппа

В Ростовскую область завезли 837 тысячи доз вакцины от гриппа, началась иммунизация.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали вакцинацию от гриппа. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

В регион поставили 837,2 тысячи доз вакцины, из которых 503,2 тысячи доз предназначены для детей. Для создания коллективного иммунитета планируют привить 60% населения области. Среди жителей региона, находящихся в группе риска по заболеваемости, показатель должен быть еще выше — не менее 75%.

Специалисты напоминают: лучшее время для прохождения вакцинации — период с сентября по ноябрь. Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Вакцина поступает в регион партиями и распределяется по всем государственным медучреждениям.

Первоочередными кандидатами на вакцинацию остаются дети, студенты, призывники, медработники и беременные женщины. В приоритете также пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и работники животноводческих предприятий.