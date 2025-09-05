В Ростовской области началась массовая вакцинация от гриппа

В регион поставили 837,2 тысячи доз вакцины, из которых 503,2 тысячи доз предназначены для детей. Для создания коллективного иммунитета планируют привить 60% населения области. Среди жителей региона, находящихся в группе риска по заболеваемости, показатель должен быть еще выше — не менее 75%.