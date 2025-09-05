Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области началась регистрация на Всероссийский агродиктант

Тестирование пройдет в региона с 8 по 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области началась регистрация на Всероссийский агродиктант, который пройдет с 8 по 12 сентября. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, диктант приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

— Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов в тесте. Проверить свои знания могут школьники, студенты, специалисты и преподаватели, — уточнили в пресс-службе правительства.

Для удобства участников агродиктант будет проводиться в двух форматах: онлайн и офлайн. В Приангарье будет доступно более 50 площадок для очного участия, а главной из них станет Иркутский аграрный университет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре состоялось открытие Аллеи инженеров и бюста Александру Ежевскому.