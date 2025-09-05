В Иркутской области началась регистрация на Всероссийский агродиктант, который пройдет с 8 по 12 сентября. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, диктант приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
— Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов в тесте. Проверить свои знания могут школьники, студенты, специалисты и преподаватели, — уточнили в пресс-службе правительства.
Для удобства участников агродиктант будет проводиться в двух форматах: онлайн и офлайн. В Приангарье будет доступно более 50 площадок для очного участия, а главной из них станет Иркутский аграрный университет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре состоялось открытие Аллеи инженеров и бюста Александру Ежевскому.