Калужский космический марафон собрал более 6 тысяч участников

Всех финишеров наградили медалями с изображением Алексея Леонова.

Источник: Национальные проекты России

Космический марафон состоялся 29−30 августа на набережной Яченского водохранилища в Калуге. Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Калужской области.

За два дня на старты вышли более 6 тыс. участников. Они приезжали из разных регионов, но больше всего было жителей Калужской области. В первые день в дистанциях на 300 м и 600 м участвовали дети, также прошел «Забег безграничных возможностей» для людей с ограниченными возможностями. Во второй день на старт вышли взрослые участники на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км.

Марафон в этом году посвятили 60-летию первого выхода человека в открытый космос. Бегунов подбадривали ростовые куклы в образах Константина Циолковского и Юрия Гагарина, старт забегу дали космонавты с Международной космической станции во главе с Героем России Сергеем Рыжиковым. Все финишеры получили медали с изображением Алексея Леонова.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.