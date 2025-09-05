Калужский космический марафон собрал более 6 тысяч участников

За два дня на старты вышли более 6 тыс. участников. Они приезжали из разных регионов, но больше всего было жителей Калужской области. В первые день в дистанциях на 300 м и 600 м участвовали дети, также прошел «Забег безграничных возможностей» для людей с ограниченными возможностями. Во второй день на старт вышли взрослые участники на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км.