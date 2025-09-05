Новосибирская область вошла в топ-4 регионов Сибири по агрострахованию

При сокращении застрахованных площадей аграрии региона получили рекордные страховые выплаты.
Новосибирская область заняла четвёртое место среди регионов Сибирского федерального округа по объёму агрострахования, пишет Infopro54.
В 2025 году площадь застрахованных посевов в регионе уменьшилась на 4 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом. Однако показатель всё же значительно выше уровня 2023 года, когда было застраховано на 145 тысяч гектаров меньше.
Лидером по агрострахованию в СФО традиционно остаётся Омская область — здесь защищены почти 941 тысяча гектаров. Следом идут Алтайский край (715 тыс. га) и Красноярский край (517 тыс. га). Все субъекты округа, кроме Республики Алтай, участвуют в программе страхования урожая с господдержкой.
Заметно вырос и объём компенсаций: за 2024 год и первые семь месяцев 2025-го новосибирские сельхозпроизводители получили 70,5 млн рублей. Больше всего страховых выплат в округе зафиксировано в Омской области — 99 млн рублей.