В Калуге гастрономическую ярмарку посетили 110 тысяч человек

Пятую гастрономическую ярмарку «Калуга. Улица. Еда», которая проходила с 28 по 31 августа в Калуге, посетили 110 тысяч человек. Ее организовали в соответствии с целями национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве развития бизнеса региона.
Это рекордная посещаемость за всю историю мероприятия. Событие организовали на новой площадке — в городском парке культуры и отдыха. Посетителям было представлено 70 гастрономических проектов местных рестораторов и гостей из Екатеринбурга, Дагестана, Калининграда, Курска, Владивостока, Обнинска и Московской области. Большой популярностью пользовались полюбившиеся хиты: пян-се (паровые пирожки) из Владивостока, плов и уральские шанежки. Дебютом этого года стали «Купеческая каша» и суточные щи, приготовленные поварами ресторана «Запечь».
За все дни праздника было съедено 600 литров суточных щей, 280 кг каши купеческой, 190 кг пшенной каши, 3 тыс. стаканов с калужской клубникой в шоколаде, 2300 шанежек, 1300 кг плова и 5000 пян-се. В рамках эногастрономического фестиваля «Виноград», на котором работали 22 торговые точки, было продано 5,5 тыс. бутылок вина российского производства.
«Рестораторы и мастера уже предварительно подсчитали выручку — она составила 49 100 000 рублей! Наша главная цель — поддержка и продвижение малого и среднего бизнеса — достигнута. Более того, нам удалось создать на площадке настоящую сказку: место притяжения для семей, где каждый чувствовал себя комфортно и по-домашнему», — отметил генеральный директор областного агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк.
По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» более 120 калужских мастеров бесплатно разместили свои изделия на ярмарке. В этом году было открыто 32 точки, где посетители могли приобрести уникальные украшения, пряники, свечи, текстиль и другие предметы ручной работы. Для семей с детьми были организованы игровые зоны и кинотеатр под открытым небом, мастер-классы, эксперименты от научно-исследовательского института «Курчатовский институт», тематические фотозоны и фотобудка «Миллион портретов», розыгрыши и выступления кавер-групп.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.