В Калуге гастрономическую ярмарку посетили 110 тысяч человек

По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» более 120 калужских мастеров бесплатно разместили свои изделия на ярмарке. В этом году было открыто 32 точки, где посетители могли приобрести уникальные украшения, пряники, свечи, текстиль и другие предметы ручной работы. Для семей с детьми были организованы игровые зоны и кинотеатр под открытым небом, мастер-классы, эксперименты от научно-исследовательского института «Курчатовский институт», тематические фотозоны и фотобудка «Миллион портретов», розыгрыши и выступления кавер-групп.