Какие сайты будут работать в Воронежской области при отключении интернета?

В России появился «белый список» сайтов и сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета, сообщили в Минцифры РФ.
В перечень вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы.
На сегодняшний день во время отключения интернет будут доступны:
«Госуслуги»;
соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и национальный мессенджер МАХ;
сервисы «Яндекса»;
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк и Национальная система платёжных карт;
доска объявлений Avito;
сервисы Mail.ru и «Дзен»;
видеосервис Rutube;
порталы Правительства РФ и Администрации Президента;
Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Список будет дополняться.
