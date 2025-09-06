Ричмонд
Какие сайты будут работать в Воронежской области при отключении интернета?

Перечень — в материале vrn.aif.ru.

Источник: John/CC0

В России появился «белый список» сайтов и сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета, сообщили в Минцифры РФ.

В перечень вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы.

На сегодняшний день во время отключения интернет будут доступны:

«Госуслуги»;

соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и национальный мессенджер МАХ;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк и Национальная система платёжных карт;

доска объявлений Avito;

сервисы Mail.ru и «Дзен»;

видеосервис Rutube;

личные кабинеты операторов связи МТС, «МегаФона», Т2, «Билайн»;

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Список будет дополняться.

