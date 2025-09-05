В Смоленске прошел ежегодный музыкальный фестиваль «Джаз-Фест»

Второй фестиваль «Джаз-Фест» прошел 29 и 30 августа в Смоленске. Мероприятие состоялось в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства области.
Для смолян и гостей города выступили артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. Хедлайнером фестиваля стал лидер группы Sweet Hot Jazz Band Вова Че Морале (Санкт-Петербург). Помимо музыки, на фестивале работали гастрономические площадки, ремесленный маркет от локальных брендов и приглашенных мастеров. Также были организованы творческие мастер-классы, фото- и лаундж-зона с сетами от диджеев.
«Музыка — это великое искусство. Джаз — грандиозный музыкальный стиль, рожденный в конце XIX века, противоречивый, многогранный, разный. Джаз всеобъемлющий, он всегда с радостью впитывал в себя разные направления. На “Джаз-Фесте” звучали джазовые стандарты и импровизации, культовые мировые хиты, этноджаз, джаз с электронным звучанием», — отметили организаторы мероприятия.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.