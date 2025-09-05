Маршруты общественного транспорта изменят в Нижнем Новгороде 6−7 сентября

Так, электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 будут курсировать до остановки «Речное училище» по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печерской. В обратную сторону — по улице Пискунова от «Речного училища».
Автобусы:
- № 1, № 68 будут ходить до конечной остановки «Улица Варварская».
- № 3, № 61: в направлении нагорной части — через метромост, улицы Одесскую, Горького, Крупской, Малую Ямскую, площадь Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, Варварскую. В обратном направлении — по Октябрьской и тем же улицам.
- № 5 будет ходить от улицы Деловой до остановки «Лодочная станция» в обоих направлениях.
- № 7, № 87 — до остановки «Улица Марата».
- № 9, № 38, № 66, № 67: в направлении площади Революции — через Московское шоссе, разворот у тоннеля, улицу Романова. Обратное направление — без изменений.
- № 13, № 19, № 45, № 90, № 226, № 304: в сторону нагорной части — через метромост, Одесскую, Горького, Крупскую, Малую Ямскую, площадь Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, Варварскую, Пискунова. В сторону заречной части — через Пискунова, Варварскую, Октябрьскую, Ошарскую и далее по обычному маршруту.
- № 18: в сторону нагорной части — через Мещерский бульвар, Бетанкура, Мурашкинскую, Московское шоссе (разворот у дома № 13), метромост, Одесскую, Горького, Крупскую, Ильинскую, Маслякова. Обратно — через Горького, Ильинскую, Малую Покровскую, Маслякова и далее по маршруту.
- № 22, № 41: аналогично № 18, но в заречную часть — до улицы Ивана Романова.
- № 24 будет ходить в направлении нагорной части города — по Мещерскому бульвару, улицам Бетанкура и Мурашкинской, Московскому шоссе (разворот напротив дома № 13), по метромосту, улицам Одесской, Горького, Крупской, Малой Ямской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской, Пискунова. В обратном направлении — по улицам Пискунова, Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, Ильинской, Малой Покровской, Маслякова, Малой Ямской, Крупской, Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару.
- № 26, № 43, № 78, № 94: через метромост, Одесскую, Горького, Крупской, Ильинскую, Маслякова. Обратно — через Малую Покровскую и др.
- № 31: до конечной остановки «Водная академия».
- № 40, № 64, № 97: по улице Пискунова в обоих направлениях.
- № 42: до остановки «Улица Добролюбова».
- № 52: в направлении нагорной части города — по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Московскому шоссе, с разворотом напротив дома № 13 по Московскому шоссе, по метромосту, улицам Одесской, Горького, Крупской, Малой Ямской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ошарской, Академика Блохиной, Варварской до конечной остановки «Улица Варварская». В направлении заречной части города — от начальной остановки «Улица Варварская» по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Горького, Ильинской, Малой Покровской, Маслякова, Малой Ямской, Крупской, Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Мурашкинской, Бетанкура.
- № 70: маршрут от станции метро «Стрелка» через Карла Маркса, Акимова, Мурашкинскую, Московское шоссе (разворот), метромост и далее по центру.
- № 71, № 95: через метромост, Одесскую, Горького, Крупской, Малую Ямскую, площадь Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, до «Улицы Варварской» в обоих направлениях.
На всех изменённых маршрутах будут действовать остановки в местах существующих остановочных пунктов.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.
Напомним, в эти дни также будет ограничено движение на некоторых центральных улицах, в частности, на Волжской и Нижневолжской набережных, на Канавинском мосту, улицах Бетанкура, Пролетарской, Самаркандской и других.