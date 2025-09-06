Ричмонд
Пенсионерке из Волгограда вернули незаконно списанные деньги

Прокуратура вступилась за 89-летнюю пенсионерку под Волгоградом, с которой списали 11 тысяч за несуществующий долг.

Источник: Комсомольская правда

В Дубовском районе Волгоградской области несправедливая история произошла с 89-летней местной жительницей. С ее и без того небольшой пенсии внезапно списали 11 тысяч рублей. Пожилая женщина была в растерянности и не понимала, за что ее лишили крупной для нее суммы, поэтому решила искать правды в прокуратуре, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорный орган.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, деньги удержали судебные приставы. Основанием стал судебный приказ о взыскании долга за вывоз мусора. Вот только никакого долга у пенсионерки на самом деле не было. Оказалось, что региональный оператор по ошибке предъявил исполнительный лист на принудительное взыскание.

Прокуратура немедленно отреагировала на эту ситуацию. В адрес компании-взыскателя было внесли представление с требованием немедленно устранить нарушения и вернуть пенсионерке незаконно списанные средства.

Вмешательство прокуратуры принесло результат. Права 89-летней жительницы Волгоградской области были полностью восстановлены, а все 11 тысяч рублей вернулись на ее счет.