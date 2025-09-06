Пенсионерке из Волгограда вернули незаконно списанные деньги

В Дубовском районе Волгоградской области несправедливая история произошла с 89-летней местной жительницей. С ее и без того небольшой пенсии внезапно списали 11 тысяч рублей. Пожилая женщина была в растерянности и не понимала, за что ее лишили крупной для нее суммы, поэтому решила искать правды в прокуратуре, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорный орган.