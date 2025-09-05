Свои коллекции на Ставрополье представят более 20 дизайнеров юга России

«В Железноводске в 25-й раз пройдет фестиваль российского дизайна “Феродиз”. Мероприятие объединит представителей креативных индустрий из разных регионов юга России. Одним из главных событий станет модный показ, в котором примут участие молодые и уже опытные модельеры. Поддержка креативных индустрий для Ставрополья — одна из главных задач. Такие мероприятия, как фестиваль “Феродиз”, способствуют продвижению креативщиков, превращению талантов в конкурентное преимущество региона», — сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.