Свои коллекции на Ставрополье представят более 20 дизайнеров юга России

Более 20 модельеров из разных регионов юга России примут участие в конкурсном шоу-показе дизайнеров, который состоится 9 октября в городе Железноводске. Творческие предприниматели получают господдержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Мероприятие станет одним из центральных событий Всероссийского фестиваля дизайна «Феродиз-2025». Лучших модельеров отметят специальными наградами. Регистрация участников продлится до 20 сентября на сайте.
«В Железноводске в 25-й раз пройдет фестиваль российского дизайна “Феродиз”. Мероприятие объединит представителей креативных индустрий из разных регионов юга России. Одним из главных событий станет модный показ, в котором примут участие молодые и уже опытные модельеры. Поддержка креативных индустрий для Ставрополья — одна из главных задач. Такие мероприятия, как фестиваль “Феродиз”, способствуют продвижению креативщиков, превращению талантов в конкурентное преимущество региона», — сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.