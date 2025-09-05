В Черноморском районе Крыма стартовал сбор миндаля, сообщает «Крым 24».
Местные аграрии приступили к уборке урожая, однако они ожидают снижение объемов из-за весенних заморозков.
В этом году кооператив решил провести эксперимент и приобрел новые уборочные машины, которые сейчас проходят тестирование. Процесс сбора орехов пока не полностью автоматизирован: при очистке вместе с листьями и мусором теряется часть плодов.
На полях кооператива выращивается около тысячи гектаров миндаля десяти сортов, выделенных в Никитском ботаническом саду. Пока крымские производители не могут полностью обеспечить внутренний спрос, и на полках магазинов преобладает миндаль из Чили, Азербайджана и Узбекистана.
По прогнозам специалистов, из-за неблагоприятных погодных условий урожай плодов в этом году может снизиться на 15−18%.
Ранее мы писали, что в Крыму в 2024 году собрали более 1000 тонн орехоплодных культур. По словам министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка, для посадки фундука сейчас ежегодно закладывается более 50 гектаров, с учетом миндаля закладывают порядка 70 гектаров, доходит до 100.