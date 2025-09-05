В Черноморском районе Крыма стартовал сбор миндаля

Ранее мы писали, что в Крыму в 2024 году собрали более 1000 тонн орехоплодных культур. По словам министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка, для посадки фундука сейчас ежегодно закладывается более 50 гектаров, с учетом миндаля закладывают порядка 70 гектаров, доходит до 100.