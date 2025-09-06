Ричмонд
В Воронежской области 16 человек отравились грибами

Все они — взрослые люди.

В Воронежской области с начала 2025 года 16 человек отравились грибами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

11 из 16 отравившихся отведали ядовитых грибов в последние два месяца лета 2025 года. В июле после «тихой охоты» получили проблемы со здоровьем шесть человек, в августе — пять.

Все пострадавшие — взрослые. Смертельных случаев не было.

Грибы отравившиеся ими люди собирали в лесах возле СНТ «Кировец» в Левобережном районе Воронежа, в селах Бабяково, Новой Усмани, Липчанке, Гвоздевке, а также на территории у турбазы «Битюг» в Аннинском районе.

Санитарные врачи назвали и блюда, вызвавшие отравление. Среди них жареные сморчки, свинушки, сыроежки и так называемые «дядковки» (народное название некоторых видов грибов), тушеные опята, отварные подберезовики и подосиновики.