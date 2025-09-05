В Сергиевском районе Самарской области до июля 2026 года улучшат дорогу

Эта дорога соединяет села и деревни и является ключевым маршрутом до районного центра (села Сергиевск), где находятся основные социальные учреждения: больница, налоговая и социальные службы. По ней ежедневно курсирует школьный автобус, который возит детей из поселка Ровный, сел Спасское и Кандабулак в школу в селе Красносельском. Дорога стала популярной среди дальнобойщиков, что привело к ее быстрому износу.