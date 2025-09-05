В Сергиевском районе Самарской области до июля 2026 года улучшат дорогу

Участок трассы «Сергиевск — Большая Чесноковка» — Кандабулак в Сергиевском районе Самарской области отремонтируют до 1 июля 2026 года. Его улучшают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
Эта дорога соединяет села и деревни и является ключевым маршрутом до районного центра (села Сергиевск), где находятся основные социальные учреждения: больница, налоговая и социальные службы. По ней ежедневно курсирует школьный автобус, который возит детей из поселка Ровный, сел Спасское и Кандабулак в школу в селе Красносельском. Дорога стала популярной среди дальнобойщиков, что привело к ее быстрому износу.
Капитальный ремонт уже идет на всем протяжении участка в восемь километров. На объекте провели земляные работы. Специалисты обновят дорожное полотно, установят 16 водопропускных труб, новые знаки, барьерные и пешеходные ограждения. Особое внимание уделят поселку Ровному. Там построят тротуары, установят уличное освещение и восемь автономных светофоров на пешеходных переходах. Также появятся две новые остановки с удобными подъездами и современными павильонами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.