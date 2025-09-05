В селе Турочак Республики Алтай завершают благоустройство территории

Второй этап благоустройства общественного пространства на улице Советской завершается в селе Турочак Республики Алтай. Его улучшают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве регионального развития республики.
Работы планируют завершить не позднее 30 сентября. Сейчас на объекте выполнены ключевые этапы благоустройства: специалисты сделали детскую игровую площадку и залили бетонную чашу будущего фонтана. Им осталось облицевать ее плиткой, сделать сливную яму и подключить модульное фонтанное оборудование.
«Проводимое благоустройство оказывает комплексное положительное влияние на качество жизни жителей муниципальных образований. Создание современных, комфортных и безопасных общественных пространств способствует развитию социальной инфраструктуры, повышению эстетической привлекательности населенных пунктов и создает условия для здорового отдыха и досуга граждан всех возрастов», — отметил глава села Турочак Алексей Сизинцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.