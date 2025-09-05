Ричмонд
Потребовалась помощь спасателей: в Белорецке столкнулись «Лексус» и «Тойота»

В Башкирии столкнулись Lexus ES 250 и Toyota RAV4.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 сентября, в башкирском городе Белорецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. На улице Кирова столкнулись Lexus ES 250 и Toyota RAV4.

Как сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, на месте инцидента работали сотрудники ведомства. В результате аварии никто не пострадал.

Госкомитет по ЧС обратился к водителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима с учетом дорожных и погодных условий, соблюдения безопасной дистанции, внимательности при маневрировании, особенно на скользкой дороге. Также спасатели призвали всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей.

— Помните, что ваша безопасность на дороге зависит в первую очередь от вас. Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайного происшествия незамедлительно звоните по номеру 112! — заявили в экстренной службе.

