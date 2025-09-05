Потребовалась помощь спасателей: в Белорецке столкнулись «Лексус» и «Тойота»

Госкомитет по ЧС обратился к водителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима с учетом дорожных и погодных условий, соблюдения безопасной дистанции, внимательности при маневрировании, особенно на скользкой дороге. Также спасатели призвали всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей.