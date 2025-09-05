В Ростовской области полицейского заподозрили в коррупционном преступлении

В Ростовской области правоохранителя заподозрили в коррупционном преступлении. Информация об этом поступила 5 сентября от пресс-службы донского главка МВД.
Подозреваемым оказался сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. На нарушение закона обратили внимание оперативники собственной безопасности донской полиции.
Предварительно, 27 августа 2025 года подозреваемый получил подкуп от «за общее покровительство» в отношении деятельности другого человека.
— Собранные материалы уже направили в следственные органы. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен и понесет наказание, — подчеркнули в ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, ранее в Шахтах взяли под стражу двоих сотрудников Госавтоинспекции, подозреваемых в получении взятки.
