В Нее Костромской области откроют еще один молодежный центр

Молодежно-спортивный центр откроют в городе Нея Костромской области в здании бывшего кинотеатра «Дружба». Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
В учреждении оборудуют спортивный зал для волейбольного и баскетбольного клубов, помещения для работы студий и волонтеров. Отдельная зона будет отведена для занятий фитнесом. На базе молодежного центра также будет находиться местное отделение Движения первых, видеостудия «Нея ТВ» и нейский рок-клуб. В работу центра будут вовлечены более четырех тысяч жителей муниципалитета.
«Этот проект очень востребован. Все население округа этого ждет. И дети, и молодые семьи, и старшее поколение. Мы благодарны за возможность сделать это новое пространство. Это для нас очень существенно и значимо», — отметила заместитель главы администрации Нейского округа по социальным вопросам Елена Полятыкина.
В настоящее время здание не соответствует современным требованиям, поэтому его будут ремонтировать. При проведении работ специалисты, в частности, утеплят вентиляционные шахты и улучшат стены.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.