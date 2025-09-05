В Нее Костромской области откроют еще один молодежный центр

В учреждении оборудуют спортивный зал для волейбольного и баскетбольного клубов, помещения для работы студий и волонтеров. Отдельная зона будет отведена для занятий фитнесом. На базе молодежного центра также будет находиться местное отделение Движения первых, видеостудия «Нея ТВ» и нейский рок-клуб. В работу центра будут вовлечены более четырех тысяч жителей муниципалитета.