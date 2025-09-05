Создан прибор для «печати» костных имплантов внутри тела пациента

Эти наблюдения показали, что разработка южнокорейских и американских материаловедов не вызывала отторжения или воспалений, и при этом она ускорила восстановление костной ткани и не ухудшила ее прочность и другие механические свойства. В этом отношении новый композит значительно превосходит костный цемент, что делает его особенно привлекательным для дальнейшей разработки и проведения клинических испытаний с участием добровольцев, подытожил Ли Джонсын.