В Кузбассе в Ленинске-Кузнецком открыли обновленную школу

Основная общеобразовательная школа № 38 им. С. В. Кайгородова открылась 1 сентября после капитального ремонта в городе Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. Ее модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации городского округа.
После ремонта школа кардинально преобразилась. В ней установили информационный киоск, стойку для зарядки мобильных телефонов. Рекреации оборудованы ТВ-панелями и мягкой мебелью. Также во всех кабинетах появились современные интерактивные панели.
В учреждении открыли лингафонный кабинет (специальный класс с комплексом звуковой и компьютерной техники) и центр детских инициатив. В библиотеке появилась зона коворкинга, в кабинете технологии — пространства для кулинарии, кройки и шитья.
Отметим, что на базе школы функционирует обновленный Музей боевой славы, экспонаты которого являются подлинными свидетельствами боев Великой Отечественной войны. Он открыт не только для обучающихся школы, но и для гостей городского округа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.