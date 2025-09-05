В Новосибирске состоялось долгожданное открытие станции метро «Спортивная»: фоторепортаж

5 сентября 2025 года в Новосибирске состоялось торжественное открытие станции метро «Спортивная», первой новой станции подземки за последние полтора десятилетия. В 18:00 станция распахнула свои двери для жителей города. Объект находится на метромосту между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Главной технической новинкой стали современные, раздвижные двери. Благодаря им на платформе будет сохраняться комфортная температура круглый год.