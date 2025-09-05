Народный хор ветеранов Ростовской АЭС «Энергия+» одержал победу в XXII Международном конкурсе-фестивале «У самого Черного моря», который состоялся в Адлере.
Участники фестиваля ветераны-атомщики выступили с шестью яркими номерами и удостоились шести наград: два диплома второго лауреата, три диплома первого лауреата и Гран-при в категории «Патриотическая песня» за композицию «Люблю тебя, мой вольный Дон», автором которой стал ростовский поэт и композитор Игорь Дзреев.
— Работать с хором ветеранов приятно, почетно и легко. Потому что это люди с богатым жизненным опытом, дисциплинированные и ответственные. Они со всей душой относятся к делу и знают, о чем поют. Любовь к Родине, уважение к предкам и особая гордость за Ростовскую АЭС — это те ценности, которые звучат в наших песнях. Для нас это больше, чем музыка — это голос нашего сообщества и нашей истории, — поделилась художественный руководитель хора Татьяна Воловикова.
Волгодонский хор ветеранов победил на фестивале «У самого Черного моря». Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Итогом конкурса-фестиваля стало вручение хору сертификата, дающего право бесплатно принять участие в IV Международном конкурсе-фестивале «Триумф Поволжья», запланированном на январь 2026 года в Казани.
Как рассказала и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба, ветераны атомной станции — это истинное достояние атомной отрасли, отмечающей в этом году 80-летний юбилей. Они бережно сохраняют накопленные знания и традиции, оставаясь энергичными и жизнерадостными людьми. Спортивные занятия, творческие проекты, экологические субботники — они стремятся идти в ногу со временем и поддерживать тесную связь с молодёжью. Название хора «Энергия+» идеально олицетворяет их энергию и жизненную силу. Предприятия корпорации «Росатом» прилагают все усилия, чтобы заботиться о ветеранах, считая это не просто обязанностью, а делом чести и данью уважения к создателям и развитию отечественной атомной энергетики.