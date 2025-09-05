Волгодонский хор ветеранов победил на фестивале «У самого Черного моря»

— Работать с хором ветеранов приятно, почетно и легко. Потому что это люди с богатым жизненным опытом, дисциплинированные и ответственные. Они со всей душой относятся к делу и знают, о чем поют. Любовь к Родине, уважение к предкам и особая гордость за Ростовскую АЭС — это те ценности, которые звучат в наших песнях. Для нас это больше, чем музыка — это голос нашего сообщества и нашей истории, — поделилась художественный руководитель хора Татьяна Воловикова.