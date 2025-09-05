В Северной Осетии очистили свыше 50 км береговой линии

Более 50 км береговой линии очистили волонтеры Северной Осетии с начала года, присоединившись к экологической акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
«Ежегодно сотрудники Минприроды РСО-Алания составляют план субботников по уборке территорий республики, в том числе водных объектов. Берега рек часто загрязняются после активного отдыха: люди здесь гуляют, выкидывают мусор и образовываются небольшие свалки», — рассказали сотрудники регионального минприроды.
В акции приняли участие более 8 тыс. человек из различных организаций, а также волонтеры и жители республики. За весенне-летний период было проведено около 50 субботников. Осенью запланировано еще около 30 экологических мероприятий.
«У людей происходит осознание того, что если чисто, то не стоит здесь мусорить. Кроме того, мы стараемся проводить экологическую повестку среди населения. Люди, которые приходят на субботник в первый раз, понимают, что, когда ты за кем-то убрал, самому уже не хочется мусорить», — подчеркнули экологи.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.