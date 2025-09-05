В Северной Осетии очистили свыше 50 км береговой линии

«У людей происходит осознание того, что если чисто, то не стоит здесь мусорить. Кроме того, мы стараемся проводить экологическую повестку среди населения. Люди, которые приходят на субботник в первый раз, понимают, что, когда ты за кем-то убрал, самому уже не хочется мусорить», — подчеркнули экологи.