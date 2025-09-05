В Германии обнаружили останки детенышей птерозавра, убитых тропическим штормом

Подобные повреждения, как считают палеонтологи, возникли не в результате атак хищников или столкновений юных птеродактилей с препятствиями, а под действием мощных порывов ветра во время тропических штормов, когда птерозавр по каким-то причинам оказывался в зоне их действия. Перелом лишал юного ящера способности удерживать тело в воздухе, в результате чего он падал в воду и умирал, после чего его останки оказывались на дне лагуны. По всей видимости, взрослые птерозавры были лучше защищены от подобных травм, так как пока ученым не удалось найти следы подобных происшествий в Зольнхофене.