Вниманию водителей: В Кишиневе ограничат движение на одной из оживленных улиц — придётся объезжать

В период с 7 по 8 сентября 2025 года в ночное время будет полностью прекращено дорожное движение на Хынчештском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Примэрия Кишинёва сообщает, что в период с 7 по 8 сентября 2025 года в ночное время будет полностью прекращено дорожное движение на Хынчештском шоссе, на участке между улицами Сихаструлуй и Яловень.

Мера принята в связи с необходимостью проведения асфальтовых работ на Хынчештской дороге (укладка износостойкого слоя).

Таким образом, дорожное движение на дороге будет полностью прекращено. Хынчешть, участок между улицами Сихаструлуй и Яловень, с 21:00 07.09.2025 до 07:00 08.09.2025, с отключением контактной сети RTEC на данном участке с 23:40 07.09.2025 до 05:00 08.09.2025.

Во время работ Î.M. Regia «Exdrupo» установит необходимые дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой, согласованной с Управлением полиции муниципия Кишинёв.

Водителям настоятельно рекомендуется проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая Правила дорожного движения.

