Власти Уфы ограничат движение транспорта в районе площади Володарского

В Уфе перекроют улицы в районе площади Володарского.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 6 сентября, в Уфе из-за капитального ремонта водопроводных коммуникаций ограничат движение транспорта в районе площади Володарского. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 15 октября будет полностью перекрыта проезжая часть по улице Оренбургской в районе проспекта Октября, ½. Также частично ограничивается движение по нечетной стороне проспекта Октября возле остановки «Башкирский государственный аграрный университет» и по четной стороне проспекта Октября и бульвара Хадии Давлетшиной.

Власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты поездок и выбирать альтернативные пути объезда.

