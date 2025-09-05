Власти Уфы ограничат движение транспорта в районе площади Володарского

Завтра, 6 сентября, в Уфе из-за капитального ремонта водопроводных коммуникаций ограничат движение транспорта в районе площади Володарского. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 15 октября будет полностью перекрыта проезжая часть по улице Оренбургской в районе проспекта Октября, ½. Также частично ограничивается движение по нечетной стороне проспекта Октября возле остановки «Башкирский государственный аграрный университет» и по четной стороне проспекта Октября и бульвара Хадии Давлетшиной.
Власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты поездок и выбирать альтернативные пути объезда.
