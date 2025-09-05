Ричмонд
На Ставрополье врачи осмотрели более 60 человек в селе Северном

В состав бригады вошли хирург, эндокринолог и отоларинголог.

Источник: Национальные проекты России

Мобильная медицинская бригада Александровской районной больницы в ходе реализации проекта «За здоровье» посетила село Северное Ставропольского края и осмотрела 64 пациента. Проведение таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

В составе бригады работали терапевт, хирург, эндокринолог, отоларинголог, врач ультразвуковой диагностики. На выезде использовался передвижной флюорограф.

Каждому пациенту провели лабораторные и ЭКГ-исследования, консультации, назначили лечение по показаниям или провели его корректность. Также люди получили рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Помимо этого, было выполнено 47 диспансеризаций первого этапа и 25 — для населения репродуктивного возраста. Впервые были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы у четырех пациентов. Следующий выезд мобильной бригады запланирован на 13 сентября в село Круглолесское.

«Значение регионального проекта для населения отдаленных сельских территорий трудно переоценить. С начала года в его рамках осмотрено более 61 тысячи человек. Из них более чем у 7 тысяч впервые выявлены заболевания», — сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.