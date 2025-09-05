В Кудряшовском бору в Новосибирске открыли мемориальную доску ветерану и лесоводу Тимофею Захарову

В Новосибирской области увековечили память легендарного лесника Тимофея Артемьевича Захарова, посвятившего лесному делу более полувека. Мемориальная доска появилась в Кудряшовском бору, где он работал и жил.
Тимофей Захаров родился в 1925 году, прошёл Великую Отечественную войну, служил на Первом Украинском фронте и дважды был ранен. После возвращения домой он более 57 лет трудился лесничим в Кудряшовском лесничестве, пишет Чс-инфо.
За свою преданность делу Захаров удостоился званий «Почётный лесовод России», «Ветеран труда» и был награждён знаком отличия «XL лет службы в государственной лесной охране». Миллионы саженцев, высаженных им, сформировали облик современного Кудряшовского бора.
Коллеги вспоминают Захарова как человека, знавшего «каждое дерево и каждый куст» и всю жизнь поддерживавшего порядок на своей территории. Его дом на кордоне до сих пор называют «захаровским», а сам бор продолжает хранить память о своём легендарном леснике.