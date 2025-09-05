Ричмонд
Водителей в Ростовской области предупредили о пробках в пункте пропуска Чертково

На территории пункта пропуска Чертково демонтируют навес, движение транспорта осложнится.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в районе пункта пропуска Чертково, с 5 по 9 сентября 2025 года могут собираться пробки из-за ремонтных работ. Об этом со ссылкой на ФГКУ Росгрансрой водителей предупреждает министерство транспорта региона.

— Движение организуют в реверсивном порядке, возможны скопления машин перед пунктом пропуска. Автовладельцам следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, — подчеркнули в министерстве.

На территории пункта пропуска планируют провести демонтаж навеса. Задачу будут выполнять в рамках реализации специальных инфраструктурных проектов по капремонту и оснащению подобных объектов.

