Музейный фестиваль занимательного досуга пройдет в Барнауле

С 12:00 до 18:00 все желающие смогут провести выходной день в залах и зеленой усадьбе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Гости примут участие в познавательных играх и интерактивах, посетят концерты, театрализованные программы и мастер-классы. Их ждет путешествие по залам, где с помощью игр и викторин они смогут узнать об уникальных экспонатах, истории Барнаула, традициях и праздниках Руси.