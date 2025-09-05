Музейный фестиваль занимательного досуга пройдет в Барнауле

Жители и гости Барнаула 13 сентября могут посетить Музейный фестиваль занимательного досуга «Человек играющий (Нomo ludens)». Билет на мероприятия доступен по Пушкинской карте, которая с этого года реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.
С 12:00 до 18:00 все желающие смогут провести выходной день в залах и зеленой усадьбе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Гости примут участие в познавательных играх и интерактивах, посетят концерты, театрализованные программы и мастер-классы. Их ждет путешествие по залам, где с помощью игр и викторин они смогут узнать об уникальных экспонатах, истории Барнаула, традициях и праздниках Руси.
Также гостей ждут на интерактивной познавательно-игровой площадке Тигирекского заповедника «Салаир на отлично!», посвященной пятилетию национального парка «Салаир». Кроме того, состоится мастер-класс «Сибирские петроглифы». Отдельная программа предусмотрена для детей. Для них пройдет показ кукольного спектакля «Сказки Большого Алтая» семейного кукольного театра Шиловых и Казанцевых «Бийсказка». Купить билет можно по ссылке. Дошкольники, многодетные семьи, участники СВО и их близкие могут посетить фестиваль бесплатно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.