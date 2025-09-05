Ричмонд
В Новосибирской области до конца года завершат ремонт девяти школ

Капитальный ремонт образовательных учреждений проводится по поручению губернатора Андрея Травникова. Большая часть школ уже обновлена, остальные завершат работы к концу 2025 года.

Вице-губернатор Валентина Дудникова сообщила, что в 2025 году в регионе в программу капремонта вошли 38 школ. На сегодняшний день обновления уже завершены в 29 из них, а девять оставшихся, включая школу № 36, должны быть сданы до конца года, сообщили в Правительстве НСO.

Все ремонтные работы организованы с соблюдением санитарных требований, что позволило не прерывать учебный процесс.

Школа № 36, построенная в 1937 году и принимающая более 700 учеников, проходит комплексное обновление. Здесь ремонтируют кровлю, фасад, инженерные системы и внутренние помещения. Для оперативного завершения работ из областного бюджета выделены дополнительные средства.