В Хабаровском крае завершают ремонт дороги к селу Виноградовка

Объект готов уже на 85%. Специалисты ликвидировали пучины, убрали кустарники и мелколесья. Также они расчистили кюветы и убрали старые дорожные знаки. Строители сняли покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона и отремонтировали водопропускную трубу. Для повышения безопасности установили автономный светофор, работающий на солнечных батареях и обеспечивающий двустороннее регулирование движения. В ближайшее время специалисты завершат установку перильного ограждения на тротуарах, поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.