В Хабаровском крае завершают ремонт дороги к селу Виноградовка

Ремонт автодороги к селу Виноградовка протяженностью почти 6 км завершается в Хабаровском крае. Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Объект готов уже на 85%. Специалисты ликвидировали пучины, убрали кустарники и мелколесья. Также они расчистили кюветы и убрали старые дорожные знаки. Строители сняли покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона и отремонтировали водопропускную трубу. Для повышения безопасности установили автономный светофор, работающий на солнечных батареях и обеспечивающий двустороннее регулирование движения. В ближайшее время специалисты завершат установку перильного ограждения на тротуарах, поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Сдать объект планируют в конце сентября. Всего по национальному проекту в Хабаровском крае в этом году отремонтируют более 143 км автодорог, из которых 117 км — региональные автомагистрали.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.