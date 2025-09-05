В Мартыновском районе Ростовской области досрочно отремонтировали дорогу

— Всего в 2025 году запланированы работы на 566 дорожных объектах. Это позволит привести в нормативное состояние около 880 км автодорог и искусственных сооружений на них. Работы завершены на 348 объектах протяженностью 510 км, в том числе на 107 объектах — досрочно, — прокомментировала первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.