В Мартыновском районе Ростовской области досрочно отремонтировали дорогу

Капремонт участка дороги в Мартыновском районе Ростовской области почти выполнили. Работы планируют завершить на месяц раньше срока, сообщают донские власти.
Региональная трасса проходит по хутору Ильинову, вблизи школы. Обновить проезжую часть попросили местные жители.
Ремонт коснулся участка протяженностью 3,5 км. В ходе дорожных работ расширили дорогу, уложили асфальт, укрепили обочины, установили знаки, нанесли разметку. Также заменили четыре водопропускных трубы, еще две — отремонтировали.
Кроме того, в пределах хутора теперь есть и новый тротуар, его длина — 460 метров. Он обеспечивает безопасные подходы к детскому саду. Ведется монтаж уличного освещения.
— Всего в 2025 году запланированы работы на 566 дорожных объектах. Это позволит привести в нормативное состояние около 880 км автодорог и искусственных сооружений на них. Работы завершены на 348 объектах протяженностью 510 км, в том числе на 107 объектах — досрочно, — прокомментировала первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.
Подпишись на нас в Telegram.