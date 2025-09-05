Спектаклем «Горький хлеб» Национального драмтеатра им. Горького открылся фестиваль «Белая Вежа-2025»

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 5 сентября в торжественной обстановке открылся 29-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа», передает корреспондент БЕЛТА.
В программу нынешнего феста вошли 29 спектаклей от 29 творческих коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу страну представят семь театров. «Все коллективы разноплановые, очень разнообразная программа. Уверена, каждый зритель найдет для себя то, что ему придется по душе. В год 80-летия Великой Победы затрагивается тема исторической правды во многих спектаклях», — отметила генеральный директор Брестского академического театра драмы Анна Сеньковец.
На фестивале будут представлены спектакли в разных жанрах на пяти языках. Постановки будут показаны на пяти площадках: в большом и малом залах, в фойе Брестского академического театра драмы, в Брестском театре кукол и Брестском областном общественно-культурном центре.
Открыла «Белую Вежу» документальная драма «Горький хлеб» Национального академического драматического театра имени М. Горького в постановке заслуженного деятеля искусств Беларуси Сергея Ковальчика. «Наш театр из 29 фестивалей был здесь минимум раз 15. Получали мы три Гран-при. Нас связывает большая, долгая и красивая история. Каждое выступление для нас большая радость. Брест любит нас, а мы любим Брест», — подчеркнул Сергей Ковальчик.
«Горький хлеб» — три новеллы о детях, которые рано узнали, что такое война. Это реальные истории, в которых нет ни капли вымысла. Их прожили дети, а рассказывают взрослые. «Посмотрите, что в мире творится, послушайте голоса оттуда! Уже мы как будто и ни причем к Великой Отечественной войне. Мы ее выиграли, но не мы якобы главные вообще: искажается история на наших глазах. Этот спектакль я ставил, чтобы раскрыть людям глаза о подлинной войне. Это война детей, которые оказались в оккупации и через много лет рассказали о том, что они видели. Все тексты — документальные», — рассказал художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького.
Одну из ролей в спектакле «Горький хлеб» исполнил заслуженный артист Беларуси, министр культуры Руслан Чернецкий. «В 2006 году со спектаклем “Случайный вальс” мне впервые посчастливилось приехать на этот замечательный фестиваль. И с тех пор каждый год его с нетерпением жду. За эти 20 лет я сбился со счета, на скольких фестивалях побывал (где-то около 15). Здесь всегда царит великолепная театральная атмосфера, праздник. Это событие не только для театральной общественности, не только для Бреста и Брестской области, но и для всей республики. Это особенный фестиваль из всех наших фестивалей в целом», — убежден Руслан Чернецкий.
Церемония закрытия «Белой Вежи» состоится 12 сентября.
Организаторами международного театрального феста являются Министерство культуры, Брестский облисполком и Брестский академический театр драмы. -0-
Фото Виолетты Южаковой.