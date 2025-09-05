Спектаклем «Горький хлеб» Национального драмтеатра им. Горького открылся фестиваль «Белая Вежа-2025»

«Горький хлеб» — три новеллы о детях, которые рано узнали, что такое война. Это реальные истории, в которых нет ни капли вымысла. Их прожили дети, а рассказывают взрослые. «Посмотрите, что в мире творится, послушайте голоса оттуда! Уже мы как будто и ни причем к Великой Отечественной войне. Мы ее выиграли, но не мы якобы главные вообще: искажается история на наших глазах. Этот спектакль я ставил, чтобы раскрыть людям глаза о подлинной войне. Это война детей, которые оказались в оккупации и через много лет рассказали о том, что они видели. Все тексты — документальные», — рассказал художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького.