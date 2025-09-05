5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция усилит контроль за водителями СПМ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции в усиленном режиме проводят мероприятия по предупреждению нарушений ПДД. Рейды будут продолжены. Основная их цель — недопущение ДТП с участием несовершеннолетних. Для этого усилен контроль за соблюдением ПДД водителями, особенно в зонах повышенного риска (жилые зоны, школы, остановки), а также за правилами перевозки детей.
Особое внимание также уделяется водителям средств персональной мобильности и велосипедистам. С 1 сентября 2025 года для них действуют обновленные правила, нарушение которых влечет административную ответственность. В частности, водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части.
Контроль за выполнением требований законодательства, в том числе спешивания на пешеходных переходах, будет продолжен. -0-