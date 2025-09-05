Столичная милиция усилит контроль за водителями СПМ

Сотрудники столичной Госавтоинспекции в усиленном режиме проводят мероприятия по предупреждению нарушений ПДД. Рейды будут продолжены. Основная их цель — недопущение ДТП с участием несовершеннолетних. Для этого усилен контроль за соблюдением ПДД водителями, особенно в зонах повышенного риска (жилые зоны, школы, остановки), а также за правилами перевозки детей.