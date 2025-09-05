Более 50 председателей ТОС и сельских старост Прикамья стали участниками встречи с губернатором Дмитрием Махониным

Темой встречи стало развитие массового спорта. Муниципалитеты представили успешные практики по привлечению жителей к занятиям физической культурой. Так, в селе Ашап Ординского округа наработан опыт по развитию хоккея с привлечением грантов разного уровня и поддержки спонсоров. Начиналось все с обустройства хоккейной коробки — а сейчас спортсмены обеспечены формой, закуплено спецоборудование, обустроены освещение и теплая раздевалка. А еще в Ашапе появился первый в регионе фиджитал флорбольный класс. В этой разновидности хоккея команды сначала встречаются в виртуальном пространстве, а уже затем на площадке.