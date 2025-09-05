Более 50 председателей ТОС и сельских старост Прикамья стали участниками встречи с губернатором Дмитрием Махониным

На площадке краевого Ресурсного центра ТОС состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с активистами территориального общественного самоуправления. Участие в ней приняли более 50 председателей ТОС и сельских старост из 35 округов. В онлайн- и офлайн-формате к разговору присоединились главы муниципалитетов и представители органов власти региона, сообщает официальный сайт администрации губернатора Пермского края.
Темой встречи стало развитие массового спорта. Муниципалитеты представили успешные практики по привлечению жителей к занятиям физической культурой. Так, в селе Ашап Ординского округа наработан опыт по развитию хоккея с привлечением грантов разного уровня и поддержки спонсоров. Начиналось все с обустройства хоккейной коробки — а сейчас спортсмены обеспечены формой, закуплено спецоборудование, обустроены освещение и теплая раздевалка. А еще в Ашапе появился первый в регионе фиджитал флорбольный класс. В этой разновидности хоккея команды сначала встречаются в виртуальном пространстве, а уже затем на площадке.
Есть и новые планы — создать в поселении развивающий комплекс для детей из отдаленных территорий и начать формирование сельской детской хоккейной лиги.
Еще одной темой встречи стало использование «Пушкинской карты» для привлечения молодежи к участию в культурных событиях. Своими наработками поделились представители ТОС «Калинино — точка будущего» из Кунгурского округа. Они рассказали, что ТОС выступает связующим звеном между учреждениями культуры и молодежью. Здесь разрабатывают маршруты поездок в музеи и парки, исходя из запросов молодёжи.
На встрече стали предметом обсуждения также вопросы, которые волнуют жителей территорий. Так, в Петровке есть проблема с транспортной нагрузкой в связи со строительством детского сада, представители Кунгурского округа подняли тему водоснабжения, в Красновишерском округе остро стоит вопрос транспортной доступности. По всем вопросам глава региона обозначил пути и сроки решения насущных вопросов. Так что и на этот раз прямой канал связи территорий с главой региона сработал эффективно.