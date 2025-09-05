Чернецкий о «Белой Веже»: возможность представить миру самобытность белорусской культуры и обогатиться опытом зарубежных коллег

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» в Бресте — это возможность представить миру самобытность белорусской культуры и обогатиться опытом зарубежных коллег. Об этом говорится в приветственном слове министра культуры Руслана Чернецкого к зрителям и участникам фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.
Спектаклем «Горький хлеб» Национального драмтеатра им. Горького открылся фестиваль «Белая Вежа-2025».
В торжественной обстановке в 29-й раз сегодня открылась «Белая Вежа». «Старейший театральный фестиваль нашей страны — настоящий праздник театрального искусства, объединяющий талантливых и увлеченных людей из разных стран мира без малого три десятилетия. Театр способен преодолевать языковые барьеры, стирать границы между народами и доносить до зрителя общечеловеческие ценности», — отметил Руслан Чернецкий.
По его словам, в современном мире как никогда важно поддерживать и развивать международное сотрудничество, говорить об общественно значимых темах на языке искусства. «Для нашей страны проведение такого масштабного форума — не только возможность представить миру богатство и самобытность белорусской культуры, но и возможность обогатиться опытом зарубежных коллег, увидеть новые тенденции и направления в развитии театрального искусства. Уверен, что фестиваль подарит зрителям незабываемые впечатления, откроет новые грани театрального искусства и наполнит сердца радостью и вдохновением», — сказал министр культуры.
В театральном фестивале в Бресте участвуют 29 творческих коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. -0-
Фото Виолетты Южаковой.