Чернецкий о «Белой Веже»: возможность представить миру самобытность белорусской культуры и обогатиться опытом зарубежных коллег

По его словам, в современном мире как никогда важно поддерживать и развивать международное сотрудничество, говорить об общественно значимых темах на языке искусства. «Для нашей страны проведение такого масштабного форума — не только возможность представить миру богатство и самобытность белорусской культуры, но и возможность обогатиться опытом зарубежных коллег, увидеть новые тенденции и направления в развитии театрального искусства. Уверен, что фестиваль подарит зрителям незабываемые впечатления, откроет новые грани театрального искусства и наполнит сердца радостью и вдохновением», — сказал министр культуры.