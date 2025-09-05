Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейтрализация дронами и перехват беглецов по воде. Участники учений «Взаимодействие-2025» разыграли два эпизода

Так, участники учений провели обезвреживание преступников в здании и в автомобильном транспорте, а также пресечение их попытки скрыться по воде.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совместном учении коллективных сил совместного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025» было разыграно два эпизода. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минобороны.

Так, участники учений провели обезвреживание преступников в здании и в автомобильном транспорте, а также пресечение их попытки скрыться по воде.

В первом эпизоде операция воинских контингентов стран ОДКБ включала в себя нейтрализацию преступников с применением дронов, снайперов и штурмовых групп.

Во втором эпизоде подразделения пресекли попытку бегства по воде, задействовав боевых пловцов и катера для перехвата преступников. Водолазы-саперы обезвредили взрывные устройства в акватории водоема. Параллельно авиация МЧС занималась тушением условного лесного пожара в прибрежной зоне. -0-