В Роспотребнадзор Башкирии рассказал, чем грозит новый штамм коронавируса «Стратус»

Осенью 2025 года на территории России зафиксировали появление нового штамма коронавируса под названием «Стратус». Как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Шакирова на пресс-конференции в «Башинформе», этот подвариант «Омикрона» в основном переносится в легкой форме.
По словам эксперта, несмотря на ожидаемый небольшой подъем заболеваемости, новая коронавирусная инфекция уже вошла в сезонный реестр заболеваний. Массовых ограничений и обязательного масочного режима вводить не планируется. Наиболее уязвимыми остаются города-миллионники, где традиционно выше риск распространения инфекции.
Специалист отметила, что «Стратус» не требует особых мер профилактики, отличных от уже известных рекомендаций.
