В Роспотребнадзор Башкирии рассказал, чем грозит новый штамм коронавируса «Стратус»

Роспотребнадзор Башкирии оценил угрозу нового штамма COVID-19.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2025 года на территории России зафиксировали появление нового штамма коронавируса под названием «Стратус». Как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Шакирова на пресс-конференции в «Башинформе», этот подвариант «Омикрона» в основном переносится в легкой форме.

По словам эксперта, несмотря на ожидаемый небольшой подъем заболеваемости, новая коронавирусная инфекция уже вошла в сезонный реестр заболеваний. Массовых ограничений и обязательного масочного режима вводить не планируется. Наиболее уязвимыми остаются города-миллионники, где традиционно выше риск распространения инфекции.

Специалист отметила, что «Стратус» не требует особых мер профилактики, отличных от уже известных рекомендаций.

