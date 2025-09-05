Новый магазин белорусских непродовольственных товаров под брэндом Merezhka открылся в Баку

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич 5 сентября принял участие в церемонии открытия нового магазина белорусских непродовольственных товаров под брендом Merezhka в городе Баку. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Азербайджане.