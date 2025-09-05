Ричмонд
В Ростовской области ищут желающих работать за 500 тысяч рублей в месяц

Вакансии с самыми высокими зарплатами перечислили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области представили топ-7 вакансий с самыми высокими зарплатами в начале сентября 2025 года. Рейтинг составили эксперты hh.ru после анализа объявлений работодателей.

Лидером рейтинга стала позиция управляющего стоматологической клиникой с доходом от 500 тысяч рублей ежемесячно. Кандидату требовался опыт управления медучреждением от трех лет. В обязанности входила координация работы центра, контроль показателей и формирование команды специалистов.

Второе место занял главный энергетик с предложением в 300 тысяч рублей до вычета налогов. Компания искала специалиста с высшим образованием и стажем от пяти лет. В задачи входило руководство энергетическими цехами и разработка графиков ремонта оборудования.

На третьей позиции — ведущий экономист по управленческому учету с зарплатой от 250 тысяч рублей на руки. Требовался опыт работы в компаниях с оборотом 5−6 млрд рублей и профильное образование. Специалисту предлагали составлять финансовую отчетность и проводить экономический анализ.

Четвертое, пятое, шестое и седьмое места с доходом от 200 тысяч рублей заняли заместитель генерального директора, энергетик, программист на позиции senior flutter developer и генеральный директор.

