В Ростовской области ищут желающих работать за 500 тысяч рублей в месяц

В Ростовской области представили топ-7 вакансий с самыми высокими зарплатами в начале сентября 2025 года. Рейтинг составили эксперты hh.ru после анализа объявлений работодателей.
Лидером рейтинга стала позиция управляющего стоматологической клиникой с доходом от 500 тысяч рублей ежемесячно. Кандидату требовался опыт управления медучреждением от трех лет. В обязанности входила координация работы центра, контроль показателей и формирование команды специалистов.
Второе место занял главный энергетик с предложением в 300 тысяч рублей до вычета налогов. Компания искала специалиста с высшим образованием и стажем от пяти лет. В задачи входило руководство энергетическими цехами и разработка графиков ремонта оборудования.
На третьей позиции — ведущий экономист по управленческому учету с зарплатой от 250 тысяч рублей на руки. Требовался опыт работы в компаниях с оборотом 5−6 млрд рублей и профильное образование. Специалисту предлагали составлять финансовую отчетность и проводить экономический анализ.
Четвертое, пятое, шестое и седьмое места с доходом от 200 тысяч рублей заняли заместитель генерального директора, энергетик, программист на позиции senior flutter developer и генеральный директор.
Подпишись на нас в Telegram.